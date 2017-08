Zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen vierzehn Tage ist bei Meißen an einer wenig befahrenen Landstraße eine Baumpython entdeckt worden. Das Tierschutzzentrum Meißen geht davon aus, dass die Schlangen zusammengehören.

So wie sie sich aneinander gekuschelt hätten, sei davon auszugehen, dass sich die Schlangen kennen, sagte die Mitarbeiterin des Tierschutzzentrums, Sarah Förster. Das Zentrum geht davon aus, dass die Tiere ausgesetzt wurden und sucht nun nach dem Besitzer. Beide Schlangen seien stark unterkühlt und dehydriert gewesen. Eine Gefahr stellten die Baumphytons aber nicht dar. Sie sind nicht giftig. Ursprünglich lebt die Schlangenart auf Neuguinea.

Zollfahnder haben in Leipzig einer mutmaßlichen Bande von Zigarettenschmugglern das Handwerk gelegt. Wie die Ermittler mitteilten, beschlagnahmten sie bereits am Donnerstag mehr als 200.000 Schmuggelzigaretten aus Polen. Ein 30-Jähriger sowie vier Lieferanten wurden vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurden mehrere Wohnungen und Geschäfte in Leipzig durchsucht. Dabei seien noch einmal rund 40.000 unversteuerte Zigaretten gefunden worden sowie 28.000 Euro, die mutmaßlich aus dem illegalen Handel stammen.