Auf der Suche nach einem flüchtigen Radebeuler geht die Polizei derzeit einem Hinweis aus Taucha nach. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, der gesuchte Mike Welzel soll in der Stadt gesehen worden sein. An der Suchaktion sind Dutzende Polizisten beteiligt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach dem Mann wird seit Sonnabend gefahndet.

Am Montagvormittag suchte die Polizei in Steinigtwolmsdorf bei Bautzen mit einem Sondereinsatzkommando nach Welzel. Wenige Stunden später geriet ein Wochenendhaus in Radebeul ins Visier der Ermittler. Bereits am Sonntag durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen in Braunsdorf, Taubenheim und Wilsdruff. Bislang konnte Welzel nicht ausfindig gemacht werden.