Leipzig Erneuter Angriff auf Polizisten im Einsatz

Grund für den Einsatz in der Eisenbahnstraße am Mittwochabend war eine Messerstecherei. Vor einem Bistro kam es offenbar zu einem Streit zwischen dem Bruder des Bistro-Betreibers und Drogendealern, die sich vor dem Laden aufhielten. Die Dealer sollen die Kundschaft belästigt haben. Bei der Konfrontation wurde der 36-jährige Bruder des Bistro-Betreibers mit einem Messer schwer verletzt und kurz darauf vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Als die Polizei eintraf, hatten sich mittlerweile Schaulustige versammelt. Rund 50 Personen mit Migrationshintergrund hätten sich rund um den Tatort aufgehalten, so Uwe Voigt von der Leipziger Polizei. Die Beamten wollten den Bereich absperren: "Das hat einigen nicht gefallen, daraufhin kam es dann zu Tumulten unter den Anwesenden. Dabei wurden die Einsatzkräfte aus der Menschenmenge heraus mit einem Stuhl und zwei Flaschen beworfen." Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, sie konnten ihre Arbeit aber fortführen. Eine Person sei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei stellte Anzeige wegen Landfriedensbruch gegen unbekannt.

Uwe Voigt bestätigt, dass es in letzter Zeit immer häufiger Angriffe auf Einsatzkräfte gibt. Laut seiner Aussage liegt das auch daran, dass viele Schaulustige solche Einsätze wie am Mittwoch in der Eisenbahnstraße mit ihren Handys filmen. Häufig ignorierten diese auch die Bitten der Polizei, beiseite zu treten, damit die Rettungskräfte und Polizeibeamte ihre Arbeit machen können. Offensichtlich sei es für sie wichtiger, die Filme schnell auf entsprechenden Internetplattformen zu posten. "Man brüstet sich dann, dass man einer der ersten vor Ort gewesen ist."

Ein unhaltbarer Zustand, sagt Uwe Voigt. Er wünscht sich, dass einige Teile der Bevölkerung in Zukunft wieder mehr Respekt vor Polizei und Rettungskräften haben und solche Angriffe aufhören.