Leipzig-Leutzsch SEK-Einsatz nach Zeugenhinweis

Im Leipziger Stadtteil Leutzsch läuft seit dem Nachmittag ein Großeinsatz der Polizei. Der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Uwe Voigt, sagte MDR SACHSEN, ein Zeuge habe eine Person mit einer Waffe beobachtet. Der Unbekannte sei in der Nähe der Georg-Schwarz-Straße in ein Wohnhaus gegangen. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Derzeit werde geprüft, wie glaubwürdig die Aussagen des Zeugen sind. Der Hinweisgeber werde befragt. In dem betroffenen Haus sei es bislang ruhig geblieben. Die Polizei habe das Haus noch nicht betreten.