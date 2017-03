Leipzig Südvorstadt Schräger Scherz löst Polizeieinsatz aus

Ein Spaß zweier junger Leipziger hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Es war um die Mittagszeit, als die zwei Männer in ein Mehrfamilienhaus in der Alfred-Kästner-Straße stürmten, mit Waffen im Anschlag. Anwohner beobachteten sie dabei und benachrichtigten sofort die Polizei.