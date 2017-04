Polizei rückt zu Großeinsatz in Asylbewerberheim bei Leipzig aus

In Borsdorf bei Leipzig hat es in der Nacht zum Sonnabend einen größeren Einsatz in einem Asylbewerberheim gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN. Zu Hintergründen und zum Einsatzgeschehen wollte er noch keine Angaben machen. Es habe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden, so der Sprecher. Der Einsatz zog sich den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden. Am späten Nachmittag sollen möglicherweise nähere Einzelheiten bekanntgegeben werden. - Die Gemeinschaftsunterkunft bietet nach Angaben der Gemeinde Borsdorf bis zu 120 Asylbewerbern Platz, zudem befindet sich seit Ende Januar eine Einrichtung für minderjährige Asylbewerber in der Gemeinde. Dort waren zuletzt etwa 20 Flüchtlinge untergebracht.

Eine 61-Jährige hat am Straßenrand in Bad Düben eine tote Katze mit abgetrenntem Kopf entdeckt - und zur Polizei gebracht. "Wir gehen davon aus, dass die Katze bereits tot war, als ihr der Kopf abgetrennt wurde", sagte ein Polizeisprecher und sprach von einem "makabren Scherz". Es sei dennoch Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet worden. Kaum Blut und die bereits eingesetzte Leichenstarre deuteten allerdings daraufhin, dass das Tier schon tot gewesen sei, als ihm der Kopf abgetrennt wurde. Es sei "ein sauberer Schnitt" gewesen, sagte der Polizeisprecher.

Die seit Freitag geltenden verschärften Grenzkontrollen haben an den mitteldeutschen Flughäfen bislang kaum zu längeren Wartezeiten geführt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna mitteilte, bedeuten die zusätzlichen Fahndungsmaßnahmen für die Betroffenen nur einen geringfügigen, zusätzlichen Zeitaufwand. - Am Freitag sind die Änderungen des sogenannten Schengener Grenzkodex in Kraft getreten. Ab sofort müssen personenbezogene Daten und die Nummer des Reisedokuments von Reisenden mit einer Fahndungsdatei abgeglichen werden, wenn eine Außengrenze des Schengen-Raumes an Flug- und Seehäfen überschritten wird. Das betrifft auch EU-Bürger, die bislang nicht kontrolliert werden mussten. Ein einheitlich hohes Kontrollniveau sei eine der richtigen und notwendigen Antworten auf die zunehmende terroristische Bedrohung in Europa, so der Sprecher weiter.

In Schneeberg musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Nach Angaben der Polizei in Aue brannte ein Ford in der Bruno-Dost-Straße in voller Ausdehnung. Zwei weitere Autos wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.