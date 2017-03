Die Mitarbeiter des Sport- und Geländebauers Porsche in Leipzig erhalten eine Bonuszahlung in Höhe von 9.111 Euro. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der Bonus das Ergebnis einen guten Geschäftsjahrs. Den Bonus erhalten alle rund 21.000 Beschäftigte an allen deutschen Porsche-Standorten - ob Ingenieur, Mitarbeiter am Produktionsband, Wachmann, Kantinenpersonal oder Putzfrau. Die Höhe der Zahlung ist eine Anspielung auf das Sportwagen-Modell 911. Vor einem Jahr bekamen die Mitarbeiter 8.911 Euro.