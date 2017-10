Asli Erdoğan Die Schriftstellerin und Journalistin wurde 1967 in Istanbul geboren. Ab 1983 studierte sie Informatik und Physik an der Bosporus-Universität, anschließend arbeitete sie an der dortigen Fakultät für Physik und war Mitarbeiterin am CERN in Genf. 1990 verfasste sie ihre erste Novelle, 1996 wurde ihr erster Roman veröffentlicht. Der Durchbruch als Schriftstellerin gelang ihr 1998 mit ihrem dritten Buch „Kırmızı Pelerinli Kent" ("Die Stadt mit der roten Pelerine"). Zwischen 1998 und 2001 verfasste sie Kolumnen für die linksliberale türkische Tageszeitung "Radikal" und berichtete über die Bedingungen in türkischen Gefängnissen, über Gewalt gegen Frauen und staatliche Repressionen gegen Kurden. Zuletzt arbeitete sie für die türkisch-kurdische Zeitung "Özgür Gündem". Am 16. August 2016 wurde Asli Erdoğan im Rahmen einer Verhaftungswelle bei der Zeitung festgenommen, nachdem die Staatsanwaltschaft die Schließung der Zeitung angeordnet hatte. Erdoğan wird "Propaganda für eine illegale Organisation", "Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation" sowie "Volksverhetzung" vorgeworfen. Am ersten Prozesstag im Dezember 2016 ordnete der Richter ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft an, der Prozess wurde fortgesetzt. Eine Ausreisesperre wurde erst im September aufgehoben.