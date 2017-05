Ein fehlendes Bauteil zwingt den Autohersteller BMW seit Montagmorgen zum teilweisen Stopp der Produktion im Leipziger Werk. Einkaufsvorstand Markus Duesmann sagte am Morgen in München: "Unser Lieferant Bosch ist zurzeit nicht in der Lage, uns mit einer ausreichenden Zahl von Lenkgetrieben für die BMW 1er, 2er, 3er und 4er Reihe zu beliefern."

Probleme auch in München und China

BMW-Sprecher Jochen Müller sagte MDR SACHSEN, unklar sei, ob sich der Produktionsstopp auf die Auslieferung der Autos auswirke. "Ab morgen wird die Produktion wieder hochgefahren, mit kleineren Einschränkungen", sagte Müller.

Neben dem Werk in Sachsen seien auch die Produktionsabläufe in München und im Werk Tiexi im chinesischen Shenyang stark eingeschränkt. In München sei der Engpass seit dem vergangenen Dienstag, in Leipzig seit Freitag, in Tiexi seit Montag akut. Daher sind bislang mehrere tausend Fahrzeuge nicht wie geplant gebaut worden. Ein Großteil davon lasse sich jedoch nachholen, hieß es bei BMW.

In Leipzig ist die Produktion der 1er und 2er BMW betroffen. Die Mitarbeiter nutzten Gleitzeit und Arbeitszeitkonten, um den Ausfall zu überbrücken. Manche nähmen Urlaubstage oder zögen Wartungsarbeiten vor, sagte Duesmann. "Wir nutzen die Flexibilität, die wir in unseren Prozessen haben, um den wirtschaftlichen Schaden zu minimieren."

Bosch in der Verantwortung

Duesmann erklärte weiter: "Wir gehen davon aus, dass Bosch als der verantwortliche Lieferant für den uns entstandenen Schaden einstehen wird." Der Zulieferer arbeite mit Hochdruck daran, die Versorgung mit den Teilen wieder in Gang zu bringen. "Ich bin zuversichtlich, dass die Firma Bosch die aktuellen Lieferprobleme zügig in den Griff bekommt. Als einer unserer langjährigsten, größten und grundsätzlich zuverlässigsten Lieferanten ist das Unternehmen zweifellos in der Lage, auch diese schwierige Situation zu bewältigen", sagte der BMW-Produktionschef.