Geschlossen gegen Legida: Bernd Günther, DGB Leipzig, Monika Lazar, MdB B90/DieGrünen, Christian Wolff, Bündnis Willkommen in Leipzig, Irena Rudolph-Kokot, Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz, Daniela Kolbe, MdB SPD, Juliane Nagel, MdL und LINKE-Stadträtin, Henry Lewkowitz, Erich-Zeigner-Haus e.V. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am 11. Januar 2016 war es am Rande der Legida-Kundgebung zu einem Angriff vermutlich rechter Randalierer in Connewitz gekommen. Dabei wurden die Wolfgang-Heinze-Straße verwüstet und zahlreiche Schaufenster zertrümmert. 215 Tatverdächtige wurden ermittelt, zu einer Anklage kam es bisher nicht.



An diesen Übergriff erinnert die Initiative "A Monday Without You" mit einer Demonstration, zu der etwa 150 Teilnehmer erwartet werden. Von der Herderstraße wollen sie zum Richard-Wagner-Platz spazieren.



Zum ersten Mal seit 2015 will Legida wieder durch das Waldstraßenviertel ziehen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1.000 Teilnehmern, die sich vor der Red-Bull-Arena versammeln wollen.