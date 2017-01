Bereits im Dezember 2012 durchsuchten Fahnder die Geschäftsräume des Leipziger Internetunternehmens. Anschließend kamen die drei Beschuldigten in Untersuchungshaft. Im vergangenen Jahr verstarb dann Gründer Thomas Wagner bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien, unmittelbar danach meldete Unister Insolvenz an. Auch gegen Wagner war ermittelt worden, er galt als die zentrale Figur des Internetunternehmens. Die Richter werden daher genau klären müssen, wer bei Unister welche Entscheidungen getroffen hat und was die Angeklagten wussten. Das könnte für eine lange Beweisaufnahme sorgen.