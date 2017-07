Am Landgericht Leipzig beginnt am Montag der Prozess um eine tödliche Auseinandersetzung im Leipziger Rockermilieu. Angeklagt sind vier Mitglieder der Hells Angels wegen gemeinschaftlichen Mordes. Der mutmaßliche Haupttäter ist ein 31-jähriger Mann. Er soll am 25. Juni vergangenen Jahres in der Eisenbahnstraße auf Mitglieder der verfeindeten Gruppe United Tribuns geschossen haben. Ein 27-Jähriger starb, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt.