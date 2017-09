Weil er seinen demenzkranken Vater mit einem Kantholz erschlagen haben soll, steht ein 39-Jähriger seit Mittwoch vor dem Leipziger Landgericht. Der Angeklagte sei mit der Pflege des Vaters überfordert gewesen, sagte Staatsanwältin Katrin Minkus zum Prozessauftakt. Am Abend des 28. März sei er wütend auf ihn geworden. Mit einem Kantholz habe er auf den Kopf und Oberkörper des Mannes geschlagen, der auf dem Sofa lag. "Der mögliche Tod seines Vaters war ihm in dem Moment egal", so die Staatsanwältin.