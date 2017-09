Das Landgericht Leipzig hat den gebürtigen Tunesier wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Angeklagte habe in erschreckender Weise zwei Menschenleben ausgelöscht und die Menschenwürde der Opfer auch nach deren Tod noch verletzt, sagte der Vorsitzende Richter, Johann Jagenlauf, bei der Urteilsverkündung. Außerdem wurde der aus Tunesien stammende Beschuldigte wegen Störung der Totenruhe und Freiheitsberaubung verurteilt. Er hatte nach der Tat zwei Bekannte des Mordes beschuldigt, die daraufhin für mehrere Wochen in Haft kamen.

Der Tunesier hielt sich illegal in Deutschland auf, sein Asylantrag war bereits 2014 abgelehnt worden. Der 38-Jährige habe getötet, um das Ehepaar auszurauben, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Faouzi A. hatte zugegeben, beide Opfer nach der Tat in deren Wohnung zerstückelt und in Säcken in einem Baggersee im Stadtteil Thekla versenkt zu haben.