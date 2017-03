Prozess um illegale Bankgeschäfte

Vor dem Landgericht Leipzig hat am Donnerstag ein neuer Prozess gegen einen Mann begonnen, der unerlaubte Bankgeschäfte betrieben haben soll. Dem Chef eines Leipziger Reisebüros wird vorgeworfen, rund 14 Millionen Euro an Landsleute in Vietnam transferiert zu haben. Das Geld soll von in Deutschland lebenden Vietnamesen stammen. Dem Angeklagten werden 800 Fälle zur Last gelegt.