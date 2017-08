Christoph Wittwer, Sprecher der Radsportgruppe, erklärte in einem Gespräch mit MDR SACHSEN, man wolle mit der Veranstaltung einerseits den Radsport im Allgemeinen in den Mittelpunkt rücken und andererseits auf Problemstellungen im Kiez Connewitz aufmerksam machen. Wie das zusammen passt? Wittwer betont, dass Radsport keineswegs unpolitisch sei. Rassistische Probleme gäbe es auch dort. Und so wolle man als Veranstalter ein klares politisches Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung Homosexueller setzen, wie es in der Ankündigung des "Conne-Bike-Race" heißt.