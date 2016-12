Mit ein bisschen Schummelei knackten die Ratsherren und –damen in diesem Jahr die 2.500-Kilogramm-Marke. Im vergangenen Jahr waren "nur" 2.486 Kilogramm zusammengekommen. Das Durchschnittsgewicht der Oschatzer Ratsherren betrug damit in diesem Jahr rund 93 Kilogramm. Entsprechend der Tradition zahlt nun jedes Ratsmitglied 93 Euro für einen guten Zweck – in diesem Jahre für den Oschatzer Turnverein. In den vergangenen Jahren waren unter anderem die Oschatzer Tafel, die Flüchtlingsarbeit oder der Heimatverein bedacht worden.