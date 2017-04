Magdeburger Fußballfans haben in einer Regionalbahn Anhänger des Bundesligisten RB Leipzig attackiert und verletzt. Ein 30-jähriger Fan des 1. FC Magdeburg soll am Sonnabend einem 38-Jährigen eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Ein weiterer RB-Fan zog sich bei der Attacke Blessuren an der Nase zu.