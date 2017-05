Fanfest und letztes Heimspiel in Leipzig Das Beste kommt zum Schluss

RB Leipzig als familienfreundlicher Fußballverein - so präsentiert sich der Erstligist gerne. So auch beim Fanfest vor dem Heimspiel-Finale 2017 gegen Bayern München. Zu feiern gab es reichlich: Zum ersten Mal spielten die Leipziger in dieser Saison in der Bundesliga mit, sicherten sich einen der vorderen Plätze und schafften dann auch noch den Sprung in die Champions-League.