Neuer RB-Fanclub Ganz ohne Gewalt – die Kultras von Borna

Ein Platz in einer gestylten VIP-Lounge im Leipziger Stadion kostet 6.000 Euro pro Jahr. In der Lounge der RBKultras im Bornaer Gewerbegebiet Wilhelmsschacht kostet er nichts. Aufwändig dekorierte Wände und stylisches Mobiliar erfreut die Clubraumbesucher. Die indirekte Beleuchtung taucht die weißlackierten Wände in schimmerndes Rot. Ein Flachbildfernseher flimmert neben den roten selbstentworfenen Werbebanden in Augenhöhe: "Sehkraft durch Brause" steht darauf, "Brausejungs" oder "Kult ohne Tradition". Schick haben es sich die RB-Fans hier gemacht.

Boss im Club ist Michel Zibell. Er hatte die Idee, die Kultras zu gründen und einen Raum in seinem Firmengebäude zur RBKultra-Lounge umzubauen. Er sagt: "Unsere Bullen-Lounge ist das, was wir in dem Verein sehen. RBL ist hochmodern, hochprofessionell, natürlich auch edel und schick. Alles in allem ist es eine gute Linie die man da fährt bei RB Leipzig. Ein gut geführtes Unternehmen. Und dem eifern wir nach." Einmal in Fahrt, gibt’s die Erklärung für die Bezeichnung "Kultra" gleich hinterher: "Kultra, weil man uns diese Kultur nicht gönnen mag. Wir möchten zeigen, dass Fans auch anders sein können als ultra: 100 Prozent Verein, 200 Prozent Einsatz – aber ohne dritte Halbzeit und den anderen Schwachsinn." Gut gebrüllt, Bulle.