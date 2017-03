Mehrere hundert Menschen haben in Leipzig gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten protestiert. Bereits am Vormittag nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 500 Menschen an einer Demonstration des Bündnisses "Leipzig nimmt Platz" teil. Der Aufzug der Partei "Die Rechte" ab Mittag zog weitaus weniger, als die gemeldeten 300 bis 400 Teilnehmer an.



Bei ihrer Abschlussveranstaltung am Bayrischen Bahnhof sahen sich die Rechten laut Polizei rund 1.000 Gegendemonstranten gegenüber. Am Nachmittag wurde die rechte Veranstaltung nach einer kurzen Abschlusskundgebung beendet, mehrere Stunden früher als geplant. Insgesamt waren elf Gegenveranstaltungen angemeldet.