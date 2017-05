Das Mendelssohn Kammerorchester hebt an und spielt die Auftaktouvertüre der Reformationsperformance auf dem Leipziger Marktplatz begleitet von den Stimmen des Leipziger Vokalensembles. Hinter den Musikern erhebt sich eine riesige Leinwand, die den Strich jeder Saite einfängt. Eine Schar Tänzer in historischen Gewändern bewegt sich zur Musik. Dann beginnen Johannes Eck und Martin Luther den Leipziger Disput.

Am Sonnabend wird das Spektakel einen letzten Abend auf dem Leipziger Markt zu erleben sein. Mit dem Schlag der Turmuhr um 22 Uhr hebt das Orchester ein weiteres Mal an. Am Ende erklingt dann wieder Beethovens Ode an die Freude aus 1.000 Kehlen und Luthers Ruf nach Reformen hallt noch lange durch die Nacht.