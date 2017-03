Kammerforst bei Regis-Breitingen Sowjetische Liebesgrüße im Wald

Mehr als vier Jahrzehnte hatte die Rote Armee Soldaten in der DDR stationiert. Tausende Kilometer weit weg von der Heimat lebten sie in den ostdeutschen Kasernen oft voller Entbehrungen und Sehnsüchte. In ihrer wenigen freien Zeit wurden aus Sowjetsoldaten Männer, die Frau und Kinder zu Hause hatten, Söhne, die an ihre Eltern dachten. Sie ließen im Im Kammerforst südlich von Regis-Breitingen bei Leipzig ein Stück von sich zurück: Schnitzereien in Buchenstämmen.

von Grit Grimmer