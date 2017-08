Ein prominent besetztes Benefiz-Golfturnier hat in Leipzig hat einen eine Millionensumme eingespielt. Mit 2,5 Millionen Euro kam bei der 10. Ausgabe des Turniers so viel Geld zusammen wie noch nie. Gäste waren diesmal unter anderem Katarina Witt, Michael Ballack, Jan-Josef Liefers und Wolfgang Stumph. "Bergdoktor" Hans Sigl gab sich die Ehre, ebenso wie Volksmusikstar Florian Silbereisen. Rea Garvey stand für ein Live-Konzert auf der Bühne.

Die Spendensumme geht nach Veranstalterangaben eins zu eins an die Elternhilfe für krebskranke Kinder und das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig sowie an die Hilfsorganisationen "Hand in Hand for Africa" und "Ein Herz für Kinder". Seit der Premiere 2008 des Benfiz-Golf-Turniers 2008 kamen bisher 9,45 Millionen Euro zusammen.