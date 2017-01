Es ist bereits der zweite Versuch, den Rektorenposten an der Universität Leipzig neu zu besetzen. Zur Auswahl stehen zwei Kandidaten: Die aktuelle Rektorin Prof. Beate Schücking und Jan Palmowski, Professor für Neuere Geschichte und Vizepräsident an der University of Warwick in England. Ursprünglich enthielt der Wahlvorschlag des Hochschulrates insgesamt drei Kandidaten. Doch Enrico Schleiff, Historiker und Vizepräsident der Universität in Frankfurt am Main, hatte seine Bewerbung kurzfristig zurückgezogen.



Gewählt wird nun heute vom Erweiterten Senat der Hochschule, dem aktuell 28 stimmberechtigte Mitglieder angehören. Ein Ergebnis soll bereits am Tag der Wahl vorliegen.

Schücking oder Palmowski

Bildrechte: Universität Leipzig/Christian Hüller Bereits am vergangenen Wochenende stellten sich die beiden Kandidaten öffentlich im Auditorium Maximum der Universität vor. Die derzeitige Rektorin Schücking versprach in ihrer Rede, den erfolgreichen Kurs der letzten Jahre fortzuführen. Dazu stellte sie ein Vier-Punkte-Programm vor, das sich aus Forschungsförderung, Lehrinnovation, Transferausbau sowie Struktur- und Prozessoptimierung zusammensetzt. Zudem betonte sie das Ziel, die Universität Leipzig zu einer Exzellenzuniversität machen zu wollen.



Seit März 2011 ist Beate Schücking Rektorin der Universität Leipzig und damit die erste Frau in diesem Amt seit Gründung der Universität im Jahre 1409. Ihre Amtszeit endete im Februar 2016. Bis zur Neuwahl hatte sie das Amt kommissarisch geführt.

Bildrechte: privat Jan Palmowski betonte in seiner Vorstellungsrede den Anspruch der Leipziger Universität auf internationale Exzellenz. Sein primäres Ziel sei es, die Forschung zu fördern und wissenschaftlichen Nachwuchs stärker in diese einzubeziehen. Sollte er Rektor werden, so möchte Palmowski Partnerschaften mit Forschungsinstituten vorantreiben und die Universität Leipzig als internationalen Anziehungspunkt fundieren. Zur Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau hat Palmowski klare Zielvorgaben: "Es ist wichtig, sich dem Problem aktiv zu stellen. Karriereförderung und Chancengleichheit bei Gehältern müssen vorangetrieben werden."

Dauerstreit um Rektorenwahl

Der erste Anlauf, einen neuen Rektor oder eine neue Rektorin zu wählen, endete in einer hochschulpolitischen Posse. Trotz eines freien Listenplatzes hatte der Hochschulrat Beate Schücking im Jahr 2015 nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen, sondern zwei externe Kandidaten nominiert. Das rief vielfach Kritik hervor. In Medienberichten wurde spekuliert, es könnte sich um eine politische Entscheidung handeln. So schrieb der "Spiegel", der Hochschulrat sei zum einen mit Schückings Widerstand gegen Kürzungen und Stellenstreichungen unzufrieden gewesen. Der Student-Innenrat forderte den Rücktritt des Hochschulrates und eine Neuausschreibung der Wahl. Auch Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange sprach sich damals für eine Neuauschreibung aus.

Das Auswahlverfahren hat das Ansehen der Hochschule beschädigt. Eva-Maria Stange, sächsische Wissenschaftsministerin