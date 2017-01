Hilfe für Bedürftige in Leipzig "Restaurant des Herzens" sucht neuen Engel

Am Freitag wurde das letzte Mal in diesem Winter im "Restaurant des Herzens" in Leipzig gekocht. Seit vielen Jahren werden hier bedürftige Menschen versorgt. Alles unter der Obhut von Sabine Glinkowski, einer sehr engagierten Chefin. Die ist aber mittlerweile Rentnerin und sucht händeringend einen Nachfolger. Doch das ist schwerer als gedacht.



Von Kathrin Große