Seit Herbst 2016 wird an dem neuen Kanal an der Bundesstraße 2 gearbeitet. Am Dienstag haben nun die Leipziger Wasserwerke Hightech unter die Erde geschickt. Der Riesenbohrer soll eine 330 Meter lange Kanaltrasse von der Richard-Lehmann-Straße bis zur Wundstraße graben. Kostenpunkt: 6,3 Millionen Euro.



Nötig war die Mega-Baustelle, um den alten Kanal aus dem 19. Jahrhundert durch einen Neubau zu ersetzen, der bisher das Mischwasser von der Fockestraße zur Pleiße abtransportiert hat. Mit dem neuen Kanal soll das überschüssige Regenwasser gesammelt werden, um die Pleiße zu entlasten. Über eine Druckleitung kann dann das Wasser zurück zur Fockestraße transportiert werden, von wo es zeitverzögert ins Klärwerk Rosental gelangt. Doch bis es soweit ist, wird es noch einige Wochen dauern.