Angeklagt sind vier ehemalige Mitglieder der Leipziger Hells Angels. Einer der Männer soll im Juni vergangenen Jahres in einem Racheakt auf Rocker der verfeindeten United Tribuns in Leipzig geschossen haben. Bei der Schießerei in der Eisenbahnstraße kam ein 27-Jähriger ums Leben, zwei weitere Männer wurden lebensgefährlich verletzt. Die anderen drei Angeklagten sollen bei der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.