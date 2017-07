Mordprozess gegen Hells Angels-Mitglieder vertagt

Der Mordprozess gegen vier Rocker der Hells Angels am Leipziger Landgericht ist direkt zum Auftakt vertagt worden. Die Verteidiger der Angeklagten hatten beim Gericht eine Besetzungsrüge gegen die Schöffen eingereicht. Zudem wurde ein Befangenheitsantrag gegen eine Gutachterin gestellt. Bis zum nächsten Prozesstag am 1. August will das Gericht über die Verfahrensanträge entscheiden. Erst danach könne es zur Anklageverlesung kommen.