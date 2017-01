Das Verfahren gegen einen ehemaligen Vorstand der Sachsen-Landesbank soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Nach Angaben eines Sprechers des Leipziger Landgerichts, hat der Mann seine Geldauflage nicht bezahlt. Die sei aber Voraussetzung für die Einstellung des Verfahrens gewesen. Der 61-Jährige hätte bis Dienstag 80.000 Euro zahlen müssen. Ein mitangeklagter Ex-Verstand der Bank hat hingegen die geforderte Summe überwiesen.

Bei dem Prozess geht es um Untreue und Bilanzfälschung. Die Sachsen LB war wegen riskanter Geschäfte in Irland in die Krise geraten. Das Kreditinstitut wurde an die Landesbank Baden-Württemberg notverkauft.