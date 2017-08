Chorleiterin Katja Scholz möchte gerne, dass dieses Sachsenlied bekannter wird. Bildrechte: MDR/Kathrin Große

Im Oschatzer Lehrerchor singen zwar überwiegend Rentner, doch dieses Lied kommt auch bei der jungen Generation gut an. So meint die 13-jährige Anna, die den Chor auf dem Klavier begleitet: "Es ist ein sehr schönes Lied. Auch finde ich gut, dass man keine zwei getrennten Hymnen mehr hat." Leider können die Oschatzer aus organisatorischen Gründen nicht in Löbau dabei sein und deshalb stellen sie ihre Aufnahme online, sagt Chorleiterin Katja Scholz: "Das Wichtigste ist, dass es bekannt wird, dass es durch die Chöre getragen wird und das wir hier in Oschatz einen Anstoß gegeben haben, damit auf dem Tag der Sachsen was passiert für dieses Lied."