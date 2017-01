Zunächst sollten die Regelungen erst ab dem kommende Schuljahr gelten. Das sorgte für einen Aufschrei unter den Schülern: Elftklässler kündigten an, die Stufe freiwillig zu wiederholen, um die neue Regelung mit der reduzierten Anzahl an Kursnoten ausnutzen zu können. Am Donnerstag startete der Landesschülerrat eine Petition. Die war aber gar nicht mehr nötig, denn bereits einen Tag zuvor hatte Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) eingelenkt. Die neue Regelung gilt nun auch für Schüler, die schon in der Oberstufe sind. "Ich habe die massiven Wünsche der Schüler und Eltern sehr wohl wahrgenommen und kann diese gut verstehen", sagte die Kultusministerin am Freitag der "Leipziger Volkszeitung". Das sei eine Frage der Gerechtigkeit.