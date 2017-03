Etwa 500 Menschen in Deutschland sind in dieser Saison an der Grippe gestorben, mehr als 50 davon in Sachsen. Über 15.000 Grippe-Erkrankungen wurden im Freistaat gezählt - die meisten davon hätten durch eine Impfung verhindert werden können. Über Impfschutz zu informieren und darauf hinzuweisen, wie wichtig dieser ist, hält Michael Borte, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig für notwendig. Er organisiert den Sächsischen Impftag seit mehreren Jahren und hält Impfen für eine gesellschaftliche Pflicht.