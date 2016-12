An der Außenfassade hat sich schon viel getan. Das Gebäude erstrahlt in neuem Weiß, der runderneuerte Turm ziert die Mitte des Gebäudes. Eigentlich sollte das KulturKino Zwenkau bereits im Oktober dieses Jahres wiedereröffnet werden. Nun peilt man den 24./25. März an. "Unser Zeitplan war von Anfang an sportlich", gesteht der Vorsitzende der Kulturinitiative Zwenkau, Steffen Wieser. Doch nachdem zwei Trockenbauunternehmen Terminkonflikte anmeldeten, war der 29. Oktober nicht mehr zu halten. Nun steht Wieser unter Zeitdruck: "Im Januar müssen die Sanierung fertig und die Fördergelder aus dem Stadtumbau-Ost-Programm komplett bei der Sächsischen Aufbaubank abgerechnet sein." Doch er ist zuversichtlich: "Einiges ist schon passiert." Der Lüftungsbau im Saal sei fertig, die Durchbrüche für die neuen Türen hergestellt. Abgeschlossen seien auch die Arbeiten für die neue Unterkonstruktion am Rang und an den Revisionskanälen im Gang.