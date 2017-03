Die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin Ingeborg Krabbe ist gestern Abend an einem Krebsleiden in Berlin verstorben. Das bestätigten ihre Familie sowie ihr langjähriger Agent MDR SACHSEN. Ingeborg Krabbe wurde 85 Jahre alt.



Krabbe war einer der bekanntesten Theater-, Film- und Fernsehschauspielerinnen in der DDR. Sie wurde 1931 in Leipzig geboren und begründete dort 1954 das Kabarett "Die Pfeffermühle". Im selben Jahr Jahr debütierte sie als Filmschauspielerin in "Der Weg ins Leben". In den folgenden Jahren machte sie sich mit Rollen in "Die Abenteuer des Werner Holt" und Auftritten im "Polizeiruf 110" und in "Der Staatsanwalt hat das Wort" einen Namen. Von 1984 bis 1991 spielte sie eine der Hauptrollen in der Reihe "Drei reizende Schwestern". In den letzten Jahren war sie in Fernsehserien wie "Pfarrer Braun", "Der Bulle von Tölz" und "In aller Freundschaft" zu sehen. Daneben arbeitete sie als Hörspiel- und Synchronsprecherin.