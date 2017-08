In der Leipziger Eisenbahnstraße ist es erneut zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, gerieten kurz vor Mitternacht mehrere Männer vor einem Lokal in Streit. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Ein 32-jähriger Albaner wurde schwer verletzt und musste mit einem Bauchschuss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach dem Schützen und weiteren Beteiligten wird gefahndet. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Hinweise auf Bandenstreitigkeiten gebe es aber bislang nicht. Wie es zu dem Streit gekommen ist und warum die Auseinandersetzung eskalierte, ist noch nicht bekannt.



Die Leipziger Eisenbahnstraße ist immer wieder Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen. Erst im Juni 2016 wurde ein Mitglied der United Tribuns am hellichten Tag auf offener Straße erschossen. Das Verfahren gegen die vier mutmaßlichen Täter hatte erst unlängst in Leipzig begonnen, musste aber wegen der Erkrankung eines Richters mittlerweile ausgesetzt werden. Wann genau am Landgericht Leipzig neu verhandelt werden kann, ist offen. Angeklagt sind vier ehemalige Mitglieder der Leipziger Hells Angels. Einer von ihnen soll das Mitglied der verfeindeten Rockergang erschossen haben.