Daniela Kolbe, SPD Bildrechte: dpa "Wahlkampf und Schlammschlacht". Das sind die Reaktion von SPD und den Linken auf die Äußerungen von Sachsens Innenminister Ulbig, CDU, über linksextreme Zentren in Sachsen und im Speziellen in Leipzig. Die Leipziger Bundestagesabgeordnete der SPD, Daniela Kolbe, sieht eine ganze Stadt in eine merkwürdige Ecke gestellt. Das sei der Wahlkampfmodus des Ministers. Ulbig rücke alles, was nicht in sein CDU-Weltbild passe, in eine linksextreme Ecke, so Kolbe in einem Gespräch mit MDR SACHSEN. Mit radikalen, markigen Worten bewege man in der inneren Sicherheit nichts.

Nagel: Innenministerium hat über Förderung nicht zu entscheiden

Juliane Nagel, DIE LINKE Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Leipziger Linke-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel wirft dem sächsischen Innenminister eine Schlammschlacht auf Basis von Vorurteilen gegen linke politische Akteure vor. Das Innenministerium habe über die Förderung von Kultur- und Jugendprojekten nicht zu entscheiden und nicht das Recht, sich einzumischen, so Nagel. "Die Stadt Leipzig entscheidet hier verantwortungsvoll, das kann ich als Stadträtin gut beurteilen."

Ich möchte Herrn Ulbig darauf hinweisen, dass gerade erst ein führender Leipziger FDP-Politiker öffentlich das vom Minister schwer attackierte "Conne Island" in Schutz genommen hat und zu ähnlichen Angriffen von Ulbigs lokalen CDU-Parteifreunden sagt, dies sei eine "Erdoğanisierung" der Politik. Vielleicht sollte sich Herr Ulbig mal an solchen Wortmeldungen aus dem "bürgerlichen" Lager ein Vorbild nehmen. Juliane Nagel Landtagsabgeordnete Linke

Mehr Ehre fürs Ehrenamt

Adam Bednarsky, DIE LINKE Bildrechte: MDR/Louisa Wawrzinek Der Leipziger Linken-Stadtrat Adam Bednarsky sieht die kritisierten linksextremen Kulturzentren in Leipzig in erster Linie als Bereicherung für den gesellschaftlichen Diskurs in der Stadt. Die bunte Soziokultur in Leipzig sei auch mit für die Attraktivität der Stadt verantwortlich. Statt Treffpunkte wie das Conne Island und das Werk II zu verurteilen, sollte lieber den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr Engagement für ein buntes Leipzig gedankt werden, sagte Bednarsky.

Drei Jahre Telefonüberwachung

Für Sachsens Innenminister Ulbig zählt das "Conne Island" zu einem Hort des Linksextremismus. Bildrechte: Conne Island Markus Ulbig hatte eine öffentliche Förderung linker Szenetreffpunkte wie das Leipziger Conne Island in Frage gestellt. Er sprach von "Biotopen des Linksextremismus", die "ausgetrocknet" werden müssten. Angesprochen auf die drei Jahre dauernde telefonische Überwachungen des Leipziger Treffs, die keine Ergebnisse gebracht hatte, sagte Ulbig, nur weil sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass alles in Ordnung sei, müsse dies in der Gegenwart nicht immer noch so sein. Schließlich habe es konkrete Hinweise gegeben, die zur Genehmigung einer Abhöraktion geführt haben.



Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte zwischen 2013 und 2016 über 30 Telefonschlüsse abhören lassen. Unter den Betroffenen waren auch vier Journalisten sowie Rechtsanwäte und Ärzte. Diese Berufgruppen gehören zu den sogenannten Berufsgeheimnisträgern und dürfen nur unter bestimmten Bedingungen belauscht werden. Behördensprecher Klein sagte dazu, die Ermittler hätten Telefone abgehört, um einen Sachverhalt aufzuklären. Dass dadurch die Pressefreiheit in Gefahr sei, "vermag ich wirklich nicht zu sehen".



Mit Blick auf die Abhöraktionen ergänzte Juliane Nagel, sie erwarte von einem "rechtsstaatstreuen Innenminister, dass er auch Grundrechtsverletzungen durch staatliche Sicherheitsbehörden kritisch sieht und vermeidet".

Beamte aus Sachsen unterstützen Soko "Schwarzer Block"