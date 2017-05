In Leipzig hat es am Morgen einen großen Ansturm auf eine künftige Kindertagesstätte gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, versammelten sind rund 200 Eltern vor dem Gebäude im Süden der Stadt. Sie wurden aufgefordert, nicht auf der Straßen, sondern auf dem Gehweg anzustehen.

Die Einrichtung für 165 Kinder soll im August öffnen und wird von den Johannitern betrieben. Diese hatten für heute einen öffentlichen Termin angekündigt, bei dem Eltern ihren Nachwuchs in der Einrichtung anmelden können.



In Leipzig sind Kita-Plätze besonders knapp, weil wieder mehr Kinder geboren werden und viele Familien in die größte Stadt Sachsens ziehen.