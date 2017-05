Stadt wird dem Platzmangel nicht Herr

Die Szenen aus der Lößniger Straße lassen im Leipziger Rathaus die Alarmglocken schellen. "Diese Bilder sind natürlich nicht schön und wir versuchen fieberhaft, Plätze zu entwickeln", sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung am Montag MDR SACHSEN. Etwa 1.000 Plätze würden in diesem Jahr neu dazukommen. Aber Jung räumt auch ein: 1.500 neue Plätze täten der Stadt sehr gut. Jedes Jahr zögen hunderte Kindergartenkinder in die Stadt, dazu käme die erfreulich hohe Geburtenquote.

Ein Kind wächst neun Monate im Bauch der Mutter und eine Kindertagesstätte können Sie nicht unter zwei bis drei Jahren bauen. Burkhard Jung Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

"Das Problem kommt nicht aus heiterem Himmel"

Eltern auf dem Spielplatz "Steinplatz" im Leipziger Süden kennen die Sorge um Kita-Plätze nur allzu gut. Bildrechte: MDR/Pauline Vestring Auf dem Spielplatz "Steinplatz" in der Südvorstadt kennen alle Eltern das Kita-Problem in Leipzig. Ein Vater von vier Kindern berichtet, dass er seinen Sohn bereits im Februar angemeldet hat. Er möchte lieber anonym bleiben, weil er Sorge hat, dass sich das sonst negativ auf die Kita-Chancen auswirkt. In Frage kommen für ihn alle kirchlichen Kita-Einrichtungen, die im Süden der Stadt liegen. "Das Problem kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Wenn man jetzt sagt, wir haben die Geburtenzahlen nicht gewusst, ist das gelogen." Der vierfache Vater ist sich nicht sicher, ob sein Sohn einen Platz bekommt. Er hat aber sonst einen Plan B: "Wir sind darauf vorbereitet. Zur Zeit bleibe ich zu Hause, weil ich Freiberufler bin. Sonst arbeite ich noch länger von zu Hause aus."

Eltern suchen Alternativen

Aber nicht alle Eltern haben diese Möglichkeit. Gerade Eltern, die Kinder im Krippenalter haben, stehen vor Problemen. Für sie fehlen über 1.100 Plätze. Eine Mutter hat deshalb eine andere Strategie: "Wir haben uns dem Kampf entzogen und ab Sommer eine Tagesmutter gefunden."

Dieser Weg ist eine echte Alternative für Eltern von unter Dreijährigen, weiß Tagesmutter Janette Leithold. Sie betreut in der Südvorstadt fünf Knirpse. "Im Grund ist man eine kleine Kita", sagt Leithold. Etwa die Hälfte der Eltern käme auf eigenen Wunsch, die andere Hälfte, weil sie keinen Kindergartenplatz bekommen hätte.

30.000 Plätze bis 2019

Besonders viele Kita-Plätze fehlen in den Stadtbezirken Südost, Süd, Südwest, Altwest und Nord. Dennoch ist es auch in den anderen Stadtteilen schwer, einen Betreuungsplatz zu bekommen. Bis zur neuen großen Anmeldephase im August, wenn das neue Schuljahr beginnt, werden 611 neue Plätze in vier Kitas geschaffen. Nach Angaben der Stadt gibt es in Leipzig derzeit 27.000 Plätze in 245 Kindertagesstätten. Oberbürgermeister Jung geht davon aus, das bis 2019 rund 3.000 zusätzliche Plätze benötigt werden.

Zweiter Anmeldetermin in der Kita "Tillj" fällt aus