Nach G20-Krawallen Sollen Conne Island und Werk II geschlossen werden?

Nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg wird der Ruf nach Konsequenzen laut - auch für die linksextreme Szene in Leipzig. Entsprechende Zentren sollten geschlossen werden, forderte Thomas de Maizière. In den Medien wird der Bundesinnenminister zitiert: "So etwas wie die Rote Flora, besetzte Häuser in Berlin und so etwas, was es in Connewitz in Leipzig gibt, kann man nicht hinnehmen. Wenn das einmal eingerissen ist, ist das nicht so leicht wieder zu lösen."