Szeme aus dem Video der Polizisten. Bildrechte: YouTube

Man habe am Sonntagnachmittag Kenntnis über ein entsprechendes Youtube-Video erhalten, hieß es in der Erklärung. Es zeigt Polizeibeamte in Uniform in einem Spindraum, die ein Schmählied über Werner singen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist das Video in einer Räumlichkeit der hessischen Bereitschaftspolizei entstanden. Das in dem Video zu sehende Verhalten der Beamten widerstrebe dienstlichen Grundsätzen, erklärte die Bereitschaftspolizei. Man missbillige das Verhalten der Beamten ausdrücklich und habe sich bei RB Leipzig ausdrücklich entschuldigt.



Das etwa 30 Sekunden lange Video ist offenbar am vergangenen Wochenende entstanden - als RB Leipzig auf Schalke zu Gast war. In dem Video ist zu sehen, wie sich drei Polizisten in der Umkleide aufhalten. Einer von ihnen holt ein Trikot mit der Rückennummer von Timo Werner aus einem Spind. Die anderen beiden halten ebenfalls ein T-Shirt hoch und singen "Timo Werner ist ein Hurensohn". Die uniformierten Polizisten filmen sich dabei selber. Zum Schluss spuckt einer von ihnen auf das Trikot.