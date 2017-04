Angesetzt war die mündliche Verhandlung des Normenkontrollantrags von Colditz. Dazu kam es aber nicht: Zunächst wurde am Oberverwaltungsgericht Bautzen diskutiert, ob die Stadt Colditz generell befugt ist, einen Antrag für ein Normenkontrollverfahren zu stellen. Mit diesem Verfahren soll überprüft werden, ob die Grundlagen für den Schulersatzneubau in Böhlen rechtmäßig sind. Die Diskussion brachte kein Ergebnis, am Dienstag soll entschieden werden.

Negative Auswirkungen für Colditz

Der Schulneubau in Böhlen verletzt aus Sicht des Colditzer Bürgermeisters Matthias Schmiedel die landesplanerischen Entwicklungsziele. Die sehen neue Schulen außerhalb größerer Zentren nur dann vor, wenn keine negativen Auswirkungen auf zentrale Standorte wie Colditz zu befürchten sind. Colditz als Nachbarkommune Grimmas müsse bei solche Planungen gehört werden.

Eine Hand sollte eigentlich der anderen gereicht werden. Das ist in Grimma nie passiert. Matthias Schmiedel Bürgermeister Colditz

Schmiedel befürchtet, dass der Neubau der Schule in Böhlen dazu führen könnte, dass es Colditz an Schülern fehlen wird. Der geplante Schulersatzneubau ist elf Kilometer von der Sophienschule in Colditz entfernt. Dort werrden in diesem Schuljahr 195 Schüler in acht Klassen unterrichtet.

Größte städtische Investition für Grimma

Eine unbegründete Angst, meint Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Bisher habe der Gesetzgeber verlangt, dass jede Schule pro Jahrgangsstufe mindestens 40 Kinder hat. Ansonsten wären die Schulen geschlossen worden. Diese Gefahr bestehe durch das neue Schulgesetz allerdings nicht mehr. Für den Bestand von ländlichen Schulen genügten jetzt auch 20 Kinder pro Jahrgang. Es müsse mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht reiche, die Schule in Colditz in den nächsten 20 Jahren zu erhalten, so Berger.

Man ist eigentlich schon ziemlich weit unten, wenn man bloß immer gegen das andere vorgeht. Landläufig würde man sagen: Ein Ertrinkender achtet nicht auf den Schwimmstil. Und ich denke genau das trifft hier auf Colditz zu. Matthias Berger Oberbürgermeister Grimma

Für Grimma ist der geplante Schulbau die größte städtische Investition aller Zeiten. 8,6 Millionen Euro sollen in den Neubau gesteckt werden. Bis entschieden ist, ob die neue Schule in Böhlen gebaut werden darf oder nicht, kann es noch Jahre dauern.