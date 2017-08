Der neue Speiseraum ist farbenfroh. Das Essen wird angeliefert. Kleine Zwischenmahlzeiten, wie Würstchen und Brötchen, können in der neuen Küche zubereitet werden.

Der neue Speiseraum ist farbenfroh. Das Essen wird angeliefert. Kleine Zwischenmahlzeiten, wie Würstchen und Brötchen, können in der neuen Küche zubereitet werden. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Grimma erweitert Gymnasium St. Augustin So macht lernen Spaß

Hauptinhalt

Die Schülerzahlen wachsen - auch in Grimma. Seit mehr als einem Jahr wurde deshalb das Gebäude der ehemaligen Grundschule neben dem Haus Seume in der Colditzer Straße umgebaut. Heute, pünktlich zum ersten Schultag nach den Ferien, können es die Mädchen und Jungen des St. Augustin Gymnasiums in Besitz nehmen.