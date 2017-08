Auch die Forderung nach weniger Föderalismus in der Bildungspolitik bekräftigte Martin Schulz in seiner Rede. Der bildungspolitische Flickenteppich in Deutschland müsse beseitigt werden, sagte er bei seinem Auftritt in Leipzig. Es könne nicht sein, dass Kinder ganze Schuljahre wiederholen müssten, nur weil sie mit ihren Eltern von einem Bundesland ins andere zögen. Zudem forderte er erneut mehr Engagement des Bundes in Bildungsfragen. Angesichts von Milliardenüberschüssen in der Staatskasse habe Deutschland die Wahl. Natürlich könne man das Geld in "Panzer und Kanonen" stecken, so Schulz.