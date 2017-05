Seit mittlerweile 26 Jahren treffen sich große und kleine Rennfahrer am Fockeberg in der Leipziger Südvorstadt, um sich dem Rausch der Geschwindigkeit hinzugeben und stolz ihre eindrucksvollen Fahrgestelle vorzuführen. Am ersten Sonntag im Mai war es wieder so weit: Wagemutige Fahrer gingen beim lang ersehnt Leipziger Seifenkistenrennen an den Start - organisiert vom soziokulturellen Zentrum nato.

Falk Elstermann ist Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums nato und hat bei der Planung des Spektakels den Hut auf. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Wer sich dem alljährlichen Wettkampf stellt, kann auf Preise in drei verschiedene Disziplinen hoffen: Design, Schönheit der Bewegung und Idee. Dazu kommen noch eine Menge Sonderauszeichnungen. Doch wer hier einen Preis mit nach Hause nehmen möchte, muss sich wirklich ins Zeug legen: 15 Seifenkisten wurden in diesem Jahr angemeldet. Eine eindrucksvoller als die nächste.

Kreative Kisten

Viele Stunde, Tage und Wochen Arbeit stecken in den schnellen Kisten. Und das sieht man ihnen auch an: Konstruktionen aus Metall und Plexiglas, einfache Holzgefährte oder Wagen mit viel Pappmaschee und Farbe. Sie alle machen ihre Erbauer stolz und tragen deshalb teilweise auch äußerst kreative Namen - zum Beispiel "Seifenkiste des Todes".

Wer aber tatsächlich an den Start möchte, muss nicht nur eine zündende Idee und ein ausgefallenes Design mitbringen. Das Regelwerk sieht vor, dass sämtliche Fahrzeuge selbst gebaut wurden. Außerdem müssen natürlich Lenkung und Bremsen funktionieren. Zu groß darf das Gefährt auch nicht sein und für alle unter 18 gilt Helmpflicht. Laut Falk Elstermann, Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums nato, sind die vielen Regeln sinnvoll und wichtig: "Es geht immer darum, den Spaß nicht einzudämmen, aber Sicherheit zu gewährleisten für die Teilnehmer und die Besucher." Safety First! Sicherheit steht bei der Veranstaltung an oberster Stelle. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Maut-Stellen für mehr Sicherheit

Trotzdem hat es die Strecke in sich. Vom Gipfel des Fockebergs bis zum Fuß schlängelt sich eine asphaltierte Straße mit einigen ziemlich kniffligen Kurven. Dort wo es besonders gefährlich werden könnte, haben die Veranstalter Reifenstapel aufgeschichtet, sodass sich niemand schwer verletzen kann. Und das Team um Falk Elstermann hat noch mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen: "Wir haben auf der Strecke eine sogenannte Mautstrecke. Dort muss man anhalten, hat einen Fototermin, kriegt einen Stempel und erst dann darf man weiter fahren. Und auch im Ziel ist es so, dass man auf der Ziellinie stoppen muss, damit gewertet wird. Dadurch hatten wir auch keine Unfälle in den letzten Jahren."

Nächstes Jahr feiert auch das Straßenfest in der Fockestraße Jubiläum. 20 Jahre gibt es das dann schon. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Wer heil unten angekommen ist, gönnt sich am besten eine Bratwurst oder eine kühle Erfrischung. Denn zeitgleich zum Rennen am Fuße des Bergs der Fockestraße-Markt statt, erklärt Falk Elstermann: "Der Markt ist zum 19. Mal dabei. Für die vielen Besucher und Kinder, die sich ja auch selber bewegen wollen und was machen wollen, haben wir am Anfang ein paar Mitmachangebote für Kinder gehabt. Und das hat sich dann Stück für stück entwickelt, dass auch die Händler hier aus der Südvorstadt mit dabei sein wollten. Dann haben wir ein Bühnenprogramm dazu aufgebaut. Und jetzt ist es ein richtiges Straßenfest."