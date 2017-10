Die Geschichte von René Münch ist längst kein Einzelfall - obwohl es Missbrauch in der DDR offiziell nie gegeben hat. Erst seit 2010 bekommt diese Fassade erste Risse. Mittlerweile hat eine Aufklärungskommission die Arbeit aufgenommen, um Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der DDR Recht und Gehör zu verschaffen. Mitglied der Kommission ist auch die ehemalige Familienministerin Christine Bergmann. Nach einem Jahr Arbeit stellt sie fest: "Das Thema sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen war in der DDR weit mehr und länger tabuisiert als in den alten Bundesländern. Egal ob in der Familie oder in Heimen. Es passte nicht in die heile sozialistische Gesellschaft. Der Staat durfte nicht beschmutzt werden."