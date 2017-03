Der Sohn des früheren Leipziger Zoodirektors Johannes Gebbing hat erneut gedroht, die Stadt Leipzig auf die Herausgabe von vier Skulpturen aus dem Zoo zu verklagen. In einem offenen Brief, der der Deutschen-Pressagentur vorliegt, schreibt der 86-Jährige, er habe eigentlich auf einen Prozess verzichten wollen. Die Stadt lasse ihm aber keine andere Wahl. Sie habe sein Angebot ausgeschlagen, die sogenannte Jasongruppe im Wert von etwa 500.000 Euro stiften zu wollen. Für die drei anderen Skulpturen habe er den "sehr freundschaftlichen Preis" von 250.000 Euro angeregt.

Eine der vier Zoo-Skulpturen, um die jetzt ein Streit entbrannt ist. Max Klingers "Der Athlet". Bildrechte: dpa

Eine Sprecherin der Stadt verwies darauf, dass bisher noch keine Klage vorliege. Darüber hinaus wollte sie sich nicht äußern.



Nach der Aufforderung die Skulpturen auszuhändigen, hatte die Stadtverwaltung in den eigenen und in den Archiven des Zoos recherchiert. Doch ein Beleg für den Besitzanspruch wurde laut Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke nicht gefunden.



Die vier Skulpturen stehen auf dem Gelände des Zoos in Leipzig. Gebbing und sein Anwalt Hannes Hartung sind davon überzeugt, dass die Stücke von Gebbing senior als Privatmann und nicht in seiner Eigenschaft als Zoodirektor erworben wurden. Dafür gebe es Belege. Sein Vater hätte die Statuen von Max Klinger und Ferdinand Barth 1932 von der Kaufmannsfamilie Bleichert privat erworben und sie dem Zoo als Leihgabe überlassen, so Gebbing.