Sonderverkauf im Bergelager Trebsen

Wie hoch das Wasser in der ehemaligen Papierfabrik in Trebsen stand, kann man heute noch an der hellen Farbgebung sehen. Weil es keinen ausreichenden Schutz für das Gebäude vor Hochwasser gibt, müssen die historischen Bauteile aus verschiedenen Epochen in Zukunft im Rittergut Trebsen untergebracht werden. Bildrechte: MDR/Lily Meyer