In der Nacht zum 6. September hatte das jugendliche Duo aus Österreich in dem Hotel angerufen und mit einem Terroranschlag gedroht. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die das Gebäude systematisch durchsuchte und eine Sperrzone um das Hotel errichtete. Mehr als 100 Beamte waren damals am Einsatz beteiligt, darunter auch Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts und Sprengstoffspürhunde. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt, um eventuell auf dem Dach des Hotels oder in unmittelbarer Nähe Verdächtige aufzuspüren. Einige Stunden später konnte die Polizei Entwarnung geben. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilten die Beamten mit: "Wohl böser Scherz von Jugendlichen aus Österreich via Mobiltelefon."

Mehr als hundert Polizisten waren im Einsatz, darunter Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts sowie Sprengstoffspürhunde. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay