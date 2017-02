Das BMW-Werk in Leipzig könnte künftig ein weiteres Modell produzieren. Anlass für diese Spekulation ist ein Bericht des "Handelsblatts" vom Montag. Demnach prüft der bayerische Autobauer, die elektrisch betriebene Variante des Kleinwagens Mini-Cooper nicht in Großbritannien zu produzieren.

Im BMW-Werk Leipzig werden derzeit acht Modelle produziert. Bildrechte: IMAGO

Für diesen Fall stünden die BMW-Werke in Leipzig und Regensburg, aber auch der niederländische Auftragsfertiger Nedcar zur Debatte. Letzterer produziert bereits zwei Mini-Modelle. Allerdings ist noch längst nicht entschieden, wo ab 2019 der E-Mini vom Band rollt. Der Pressesprecher des Leipziger Werks, Jochen Müller, sprach auf Anfrage des MDR von reinen Spekulationen, die BMW grundsätzlich nicht kommentiere.



Die Entscheidung über den künftigen Produktionsstandort wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres fallen. Und dabei haben alle Standorte des Konzerns, auch der englische, Chancen auf den Zuschlag. Denn laut BMW sind die Fertigungsanlagen in sämtlichen Werken so flexibel gestaltet, dass überall nur geringe Anpassungen nötig wären, um auch den E-Mini zu bauen.